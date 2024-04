La directrice de fedpol, Nicoletta della Valle, démissionne. Elle quittera l'Office fédéral de la police le 31 janvier 2025, annonce mercredi le Conseil fédéral.

Le Conseil fédéral a souligné l'engagement 'infatigable' de Mme della Valle. Elle a fourni une contribution exceptionnelle à la lutte contre la grande criminalité et contre le crime organisé, ainsi qu'à l'amélioration de la poursuite pénale.

Agée de 62 ans, la juriste a travaillé aux Services psychiatriques universitaires du canton de Berne, et auparavant pendant plusieurs années déjà comme directrice suppléante de fedpol et au Secrétariat général du Département fédéral de justice et police.

Le poste sera prochainement mis au concours.

/ATS