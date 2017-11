La hausse des primes maladie serait plus importante qu'annoncé

Les primes de l'assurance maladie pour 2018 vont augmenter davantage que les 4% annoncés par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). Une analyse du site comparateur bonus.ch calcule une hausse de 5,1% si l'on tient compte de l'ensemble des primes maladie.

La raison de cette différence est que l'OFSP se base uniquement sur la franchise adulte de 300 francs avec un modèle d'assurance traditionnel incluant la couverture accident, explique bonus.ch jeudi. Or ces critères ne sont représentatifs que pour un petit cinquième de la population.

En tenant compte de toutes les 200'312 primes maladie disponibles, la hausse moyenne est de 5,1%. Près de 80% des primes subiront une hausse supérieure à 4%. Pour un quart des primes, elle sera de plus de 10%. Selon bonus.ch, certains assurés doivent s'attendre à des extrêmes, les primes pouvant varier entre -10% et +30%.

Les familles sont les plus touchées en 2018: les primes enfants subissent la plus forte hausse avec 6,1% d'augmentation, contre près de 5% pour les jeunes adultes et les adultes.

Le budget assurance maladie d'une famille type de cinq personnes habitant Genève augmentera de de 1993 francs en 2018, pour s'établir à 23'570 francs par an, calcule le comparateur. En changeant de caisse maladie, cette famille pourrait économiser 8380 francs par an.

/ATS