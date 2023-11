La justice zurichoise prononce la libération de Brian pour vendredi

Le jeune délinquant Brian va sortir de détention de sûreté vendredi. Le Tribunal de district de Dielsdorf (ZH) l'a condamné mercredi à 2 ans et demi d'incarcération pour des délits commis en prison, mais ce jugement n'entre pas encore en force.

Les juges ont reconnu Brian coupable de lésions corporelles, dommages matériels, menaces, violences et menaces contre les autorités et contre des représentants de l'Etat. Ils n'ont pas suivi le réquisitoire du procureur dans sa sévérité. Lors du procès, la semaine dernière, l'accusation avait demandé neuf ans et sept mois d'incarcération.

La défense avait plaidé l'acquittement. Elle estimait que les délits commis au pénitencier de Pöschwies, à Regensdorf (ZH), entre 2018 et 2022 étaient une réponse à la longueur illégale de son enfermement en isolement.

Odyssée carcérale

Brian est actuellement âgé de 28 ans. Son odyssée carcérale et judiciaire dure depuis plus d'une décennie. Elle risque de reprendre après sa libération provisoire, une fois que le jugement entrera en force.

En outre, une autre procédure contre lui est encore en cours devant la Cour suprême zurichoise, concernant une peine de six ans et quatre mois. Elle doit établir notamment si le jeune homme est devenu agressif en raison des conditions de détention. Le jugement n'est pas attendu avant la mi-2024, voire plus tard. Si les juges estiment que Brian doit purger la fin de cette peine, il retournera derrière les barreaux.

/ATS