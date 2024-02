La présidente de la Confédération en visite en Norvège

La présidente de la Confédération Viola Amherd a entamé mercredi sa visite en Norvège par une rencontre avec le président du parlement norvégien Masud Gharahkhani. Les échanges ont notamment porté sur la guerre en Ukraine.

M. Gharahkhani a reçu Mme Amherd en milieu de matinée au 'Storting', le parlement norvégien, à Oslo.

Leur échange a aussi porté sur les relations avec l'Union européenne, a indiqué Mme Amherd à une journaliste de Keystone-ATS présente sur place. A l'instar de la Suisse, la Norvège n'est pas membre de l'UE. Elle est en revanche membre de l'Espace économique européen (EEE).

Ils ont aussi échangé sur le changement climatique et l'approvisionnement énergétique. La Novège dispose certes de pétrole et de gaz, mais souhaite également développer les énergies renouvelables. Et dans ce domaine, le pays rencontre les mêmes problèmes que tous ceux qui veulent promouvoir de telles énergies: les projets individuels ont de la peine à être réalisés car ils font face des oppositions, constate la présidente.

Elle poursuivra sa visite par une rencontre le Premier ministre Jonas Gahr Støre en milieu de journée.

