La procédure d'asile express sera bientôt appliquée à Boudry (NE)

La procédure d'asile express sera appliquée d'ici la fin du mois d'avril au centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de Boudry. Le site neuchâtelois a reçu mercredi après-midi cette assurance de la part du conseiller fédéral Beat Jans en visite sur place.

'J'ai entendu vos préoccupations et je les prends très au sérieux (...) La population a le droit de vivre en sécurité', a déclaré le chef du Département fédéral de justice et police (DFJP) lors d'un point de presse. Il s'est dit 'soucieux de se faire une idée de la réalité sur le terrain'. Il a échangé avec des représentants du canton de Neuchâtel et de la commune de Boudry ainsi que d'organisations de la société civile.

Les mesures nationales annoncées à Chiasso en février dernier, notamment le traitement en 24 heures des demandes d'asile de personnes venant de pays avec un faible taux de protection, seront mises en place à Boudry, d'ici fin avril si possible s'agissant de ces procédures dites express.

