La réforme pénitentiaire en Valais se poursuit

Le Valais avance dans la réforme de son système pénitentiaire. Mercredi, il a présenté son nouveau centre de détention administrative et l'extension de la prison de Sion dédiée à l’exécution des peines pour des personnes aux profils et besoins particuliers.

Ces deux nouvelles ailes sont 'bien plus qu'une simple construction en béton et en acier. C'est surtout un symbole de l'engagement envers la réhabilitation et la réintégration, et de la sécurité du personnel', estime le conseiller d'Etat Frédéric Favre devant les médias réunis dans les locaux qui sentent encore la peinture fraîche.

Le canton du Valais s'est lancé dans une vaste réforme de son système pénitentiaire en 2018, poussé par la vétusté de certains établissements et leur inadaptation aux régimes de détention. La réorganisation de la prison de Sion en est la deuxième étape. Elle a suivi la construction de nouveaux bâtiments sur le site de Crêtelongue à Granges (VS).

/ATS