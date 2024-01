La saison du pollen débute avec les noisetiers

Les noisetiers ont commencé à diffuser leur pollen en faible quantité. Les concentrations vont augmenter avec le soleil et le passage des températures au-dessus de 5 degrés. aha! Centre d'Allergie Suisse conseille aux allergiques de prendre leurs médicaments.

'Ces derniers jours, nous avons reçu sensiblement plus de demandes de personnes souffrant de symptômes de rhume des foins', rapporte Roxane Guillod, de aha! Centre d'Allergie Suisse, citée mardi dans un communiqué.

Cette année, le pollen de noisetier s'envole toutefois nettement plus tard qu'en 2023, où il avait pris son essor début janvier déjà, avec une précocité record. 'Le temps changeant et parfois glacial a empêché l'éclosion des noisetiers, alors que beaucoup étaient déjà presque prêts à fleurir début janvier', relève Regula Gehrig, biométéorologue de MétéoSuisse.

Depuis fin décembre au Tessin

MétéoSuisse a enregistré de faibles concentrations dans la plupart des stations de plaine. Au Tessin, des concentrations moyennes à élevées ont déjà été mesurées à plusieurs reprises depuis fin décembre.

Au sud des Alpes, la floraison des aulnes commence également peu à peu. En Suisse, il en existe trois espèces: l'aulne noir, l'aulne gris et l'aulne vert. Outre ces espèces indigènes, l'aulne pourpre a été cultivé ces dernières années dans plusieurs villes suisses, surtout dans des allées.

Or cette espèce est très allergène et fleurit plus tôt que les aulnes indigènes. 'Durant la période de Noël, son pollen était déjà dans l'air et déclenchait le rhume des foins chez les personnes concernées', indique Mme Guillod.

Le site Internet pollenetallergie.ch et l'application Pollen-News permettent de suivre la concentration de pollen en temps réel et de voir dans quelle région vole quelle quantité de pollen.

/ATS