La société Edelrid rappelle des assureurs-descendeurs

En collaboration avec le Bureau de prévention des accidents (BPA), la société allemande Edelrid appelle à contrôler les assureurs-descendeurs 'MEGA JUL' de tous les lots 2013-2023. Il existe un risque de chute.

Ces engins sont notamment utilisés pour les sports de montagne. L'œillet de second peut présenter un défaut facilement détectable lors d'un contrôle visuel, avertissent le BPA et Edelrid. Une altération de la surface métallique pourrait entraîner une diminution de la résistance et induire un risque de chute.

L'entreprise a commercialisé plus de 100'000 de ces engins durant la période 2013-2023 et 2800 ont été livrés en Suisse, a-t-elle précisé à Keystone-ATS. Edelrid a connaissance jusqu'ici de trois assureurs-descendeurs défectueux. Aucun accident n'a toutefois été enregistré.

Les utilisateurs en possession du produit concerné sont priés de ne plus l'utiliser et de consulter la page internet pour procéder au contrôle nécessaire.

https://edelrid.com/ch-fr/service/rappels/appel-a-controle-du-mega-jul-edelrid

/ATS