Lausanne: le budget 2024 présente un déficit de 76,5 millions

Le budget 2024 de la Ville de Lausanne prévoit un déficit de 76,5 millions de francs, en légère baisse par rapport à 2023 (81,2 millions). Il est à nouveau impacté par les effets de l'inflation, pour 14 millions. Deux priorités s'en dégagent: climat et petite enfance.

'Malgré le contexte incertain, la Municipalité poursuit sa politique en faveur du climat en investissant plus de 100 millions de francs dans le domaine de l'efficacité énergétique et les énergies', ont indiqué vendredi le syndic Grégoire Junod et la municipale des finances Florence Germond.

'La Ville s'engage également dans les thématiques identifiées comme prioritaires, en créant plus de 600 places d'accueil dans des structures de l'accueil de jour. Compte tenu de la conjoncture, la Municipalité adapte les salaires de son personnel et d'entités subventionnées à hauteur de l'inflation', ont-ils aussi annoncé.

Les charges sont en croissance de 2,2%, soit plus 45,4 millions, par rapport au budget 2023. Les revenus sont en hausse, eux aussi, de 2,5%, soit plus 50,4 millions.

/ATS