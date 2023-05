Le Conseil National rend hommage à Elisabeth Kopp

Le Conseil national a rendu hommage mardi à Elisabeth Kopp, décédée le 7 avril. Son président Martin Candinas (Centre/GR) a rappelé ses qualités exceptionnelles en tant que première conseillère fédérale. Les députés ont observé une minute de silence.

'La carrière politique d'Elisabeth Kopp a été l'une des plus remarquables et impressionnantes de notre pays', a indiqué le Grison. Son élection a été une étape pour l'égalité entre hommes et femmes. La Zurichoise était une 'voix progressive', a-t-il dit en ouverture de la session spéciale.

En 1984, elle est la première femme au Conseil fédéral. 'La Suisse avait enfin une conseillère fédérale', a poursuivi M. Candinas. Juriste de formation, elle a dirigé le Département fédéral de justice et police (DFJP) avec doigté.

Elle doit se retirer en 1989, en lien avec les affaires de son époux. 'Elle a alors été soumise à une énorme pression tant politique que médiatique', selon M. Candinas pour qui ces événements apparaissent à la lumière d'aujourd'hui plutôt comme 'le cynisme de l'histoire'. L'année suivante, le Tribunal fédéral l'a acquittée de l'accusation de violation du secret de fonction.

Elisabeth Kopp est décédée le Vendredi saint dans sa commune de Zumikon (ZH) à l'âge de 86 ans des suites d'une longue maladie. Elle avait décroché son premier mandat politique à 34 ans en 1970, au sein de l'exécutif de sa commune. Neuf ans plus tard, elle était entrée au Conseil national où elle s'est investie en particulier dans l'amélioration de la situation juridique et sociale des femmes.

/ATS