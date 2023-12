Le Conseil des Etats propose un compromis sur l'UNRWA

Le Conseil des Etats a adopté mardi une proposition de compromis concernant l'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (UNRWA). Il a accepté une coupe de 10 millions dans le poste budgétaire correspondant, mais n'a pas précisé où l'argent doit être économisé.

Il s'agit de créer un pont avec le Conseil national sans priver d'aide humanitaire une région qui en a cruellement besoin, a expliqué Johanna Gapany (PLR/FR) pour la commission. Et de préciser que la commission a examiné s'il était possible de verser cette somme à une autre organisation qui aurait la même fonction.

A court terme et dans le contexte actuel, cela serait difficile, d'autant plus que la Suisse serait la seule à couper sa contribution, a ajouté la Fribourgeoise. Et de noter que le Conseil fédéral devra toutefois informer régulièrement les commissions de politique extérieure sur les contributions à l'UNRWA et leur utilisation.

Pour Jakob Stark (UDC/TG), ce compromis est boiteux. Avec cette proposition, la contribution à l'UNRWA sera versée normalement et les 10 millions réduits ailleurs. Cela ne respecte pas l'esprit de la coupe opérée par le National, qu'il demandait de suivre. Sa proposition a été rejetée par 29 voix contre 16.

Le Conseil des Etats a également adopté une solution de compromis concernant la politique régionale. Alors qu'il voulait maintenir la contribution de 25 millions au Fonds de développement régional, le National souhaitait la supprimer. Les sénateurs ont coupé la poire en deux et approuvé tacitement une coupe de 12,5 milllions.

La Chambre des cantons a en revanche maintenu sa position concernant les dépenses de l'armée dans le plan financier. Elles doivent croître plus vite que ce que le Conseil fédéral a décidé et atteindre 1% du PIB en 2030 et non 2035. Le National s'y est opposé à deux reprises.

/ATS