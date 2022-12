Le Jura en liesse pour fêter sa première conseillère fédérale

Les Jurassiens ont réservé jeudi à Delémont sous une température glaciale un accueil chaleureux empreint d'émotion à leur conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider. Entre 1500 et 2000 personnes ont acclamé avec ferveur la citoyenne des Breuleux.

Le train spécial avec les invités en provenance de Berne est arrivé à 14h00 à Delémont. Mais la foule était déjà massée bien avant le long de l'Avenue de la gare malgré un temps humide et froid. Pas question pour les Jurassiens de manquer ce moment historique.

Quelque 800 enfants agitant des drapeaux jurassiens et suisses ont formé une haie d'honneur de part et d'autre de la rue lors du passage du cortège officiel emmené par la Jurassienne Elisabeth Baume-Schneider et la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga. La Rauracienne et l'hymne national ont résonné dans la Ville de Delémont.

Musique, apéritif et échanges avec la population ont ponctué cet arrêt à Delémont. Pour les autorités cantonales, il s'agissait de montrer à la Suisse la chaleur et l'enthousiasme de la population jurassienne pour sa conseillère fédérale.

Ferveur populaire

Restée fidèle à elle-même, spontanée et joviale, la Jurassienne a plus d'une fois quitté le cortège pour venir saluer des proches et des amis agglutinés le long du parcours. 'Je souhaite m'engager en faveur du bien-être commun', a lancé lors des discours Elisabeth Baume-Schneider sous les acclamations.

La conseillère fédérale élue a fait l'éloge de la démocratie et des pères de la patrie jurassienne. Elle n'a pas manqué non plus d'exprimer sa reconnaissance à l'égard des cantons qui ont accepté la création du canton du Jura. 'C'est le Jura qui invite la Suisse à Delémont.'

'Nous sommes là pour célébrer notre reine Elisabeth', a lancé le président du Gouvernement jurassien David Eray. Pour le ministre, la présence jurassienne au Conseil fédéral sera un atout et un aiguillon. 'Il est des jours heureux en politique', a enchaîné la conseillère fédérale démissionnaire Simonetta Sommaruga, qualifiant sa collègue socialiste de bête politique.

Banquet aux Breuleux

Les festivités se poursuivront aux Breuleux, commune de l'élue, lors d'une partie officielle à l'Eglise. Puis les invités se déplaceront en cortège dans ce village des Franches-Montagnes perché à plus de 1000 mètres pour participer au banquet qui clôturera les festivités.

Pour le canton du Jura, l'élection d'Elisabeth Baume-Schneider au Conseil fédéral le 7 décembre restera gravée dans les mémoires et dans l'histoire. L'accession d'une Jurassienne à cette fonction va accroître la visibilité du plus jeune canton sur la scène fédérale.

