Le Musée national marque les 175 ans de la Constitution fédérale

Pour les 175 ans de la Constitution fédérale, le Musée national de Zurich consacre une exposition centrée sur les droits fondamentaux et les droits civiques. Le public peut y découvrir de manière ludique les textes fondateurs de la Suisse moderne et de sa démocratie.

Intitulée 'Bon anniversaire à vos droits. Les 175 ans de la Constitution fédérale', l'exposition est à voir dès vendredi jusqu'au 17 juillet dans la nouvelle aile du Musée national. Elle se penche sur l'évolution historique de la Constitution, en particulier sur les droits fondamentaux qu’elle confère à l’ensemble des habitants de la Suisse, écrit l'institution mercredi.

La présentation met en lumière trois époques distinctes. La première partie aborde l’évolution de la Constitution fédérale de 1848 à 1891, année de l’introduction du droit d’initiative. Elle décrit la rupture progressive de la Suisse avec la démocratie représentative, en faveur d’une démocratie masculine semi-directe, d'abord purement chrétienne, puis garantissant la liberté de religion.

Naturalisation, détention, libre expression

La deuxième partie de l'exposition invite les visiteurs et visiteuses à découvrir de manière ludique les principaux droits fondamentaux en vigueur aujourd’hui. Quatre jeux, basés sur des supports analogiques et numériques, leur font tester leurs connaissances et leurs perceptions en la matière.

Chacun s'y mue en candidat à la nationalité suisse, en apprenti de la protection des données, en détenu ainsi qu'en explorateur de la liberté d'expression et de ses limites.

La troisième partie de l'exposition présente une sélection de cinq droits fondamentaux reformulés à la suite de l’introduction du suffrage féminin en 1971 et en vue de la révision de la Constitution de 1999. On y découvre la manière dont la jurisprudence a progressivement défini les droits fondamentaux, processus dans lequel les jugements rendus par le Tribunal fédéral et la Cour de justice de l’Union européenne ont joué un rôle décisif.

