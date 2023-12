Le National affirme sa volonté de couper dans l'UNRWA

Le National a réaffirmé lundi sa volonté de supprimer la contribution suisse de 20 millions à l'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (UNRWA). Il a maintenu par 108 voix contre 85 cette divergence avec le Conseil des Etats.

L'UNRWA dit promouvoir la tolérance, mais des enseignants dans ses écoles glorifient les martyrs du Hamas et appellent à la guerre contre Israël, a fait valoir David Zuberbühler (UDC/AR). Dans le supplément au budget, le Parlement a approuvé 90 millions de francs supplémentaires pour l'aide humanitaire au Proche-Orient. La Suisse enverra donc toujours de l'argent dans la région, a complété Peter Schilliger (PLR/LU).

L'UNRWA est l'une des rares instances encore actives dans la bande de Gaza. Réduire les fonds reviendrait à punir les femmes et les enfants, a opposé Claudia Friedl (PS/SG). Et de relever le risque de réputation pour la Suisse. Elle n'a été suivie que par la gauche, les Vert'libéraux et une poignée d'élus du PLR et du Centre.

Le National a également maintenu une divergence concernant la politique régionale et réaffirmé sa volonté de biffer la contribution au Fonds de développement régional (-25 millions), au grand dam des Vert-e-s.

Désaccord sur l'armée

Les Chambres étaient d'accord pour compenser les dépenses excédentaires par une coupe dans le Fonds d'infrastructure ferroviaire (FIF). Les députés ont donné leur feu vert à un montant de 36 millions.

Les deux Conseils sont en revanche toujours en désaccord sur les dépenses de l'armée dans le plan financier. Le Conseil des Etats souhaitait qu'elles croissent plus vite que ce que le Conseil fédéral a décidé et atteignent 1% du PIB en 2030 et non 2035. Le National s'y est à nouveau opposé par 102 voix contre 92.

Suivant les sénateurs, les députés ont en revanche renoncé aux hausses qu'ils souhaitaient dans le budget du Parc national (+83'000 francs) et des mesures cantonales de promotion de la nature et du paysage (+540'000 francs). Le National a aussi accepté un soutien additionnel de deux millions à la production de la betterave alors qu'il en voulait initialement quatre.

Le dossier repart au Conseil des Etats.

/ATS