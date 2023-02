Le PLR Olivier Riesen remporte le 2e tour à Nyon (VD)

Le PLR Olivier Riesen a remporté dimanche le deuxième tour de l'élection complémentaire à la Municipalité de Nyon (VD) avec 50,7% des voix. Il a battu la Verte Valérie Mausner Léger et remplacera la démissionnaire verte Elise Buckle. La participation a été de 28,02%.

Le candidat de la droite a obtenu 1895 voix contre 1807 (48,3%) pour la représentante de la plateforme de gauche (Verts et Parti socialiste), selon les résultats communiqués par la Ville de Nyon. L'avocat et président de la section locale du PLR était arrivé deuxième du premier tour le 5 février parmi six candidats (961 voix), derrière la présidente sortante du Conseil communal (1209 voix). La participation avait été de 29,02%.

La Municipalité de Nyon reste à majorité rose-verte, mais s'équilibre un peu plus. Elle sera désormais composée du syndic Daniel Rossellat (hors parti), de Stéphanie Schmutz et d'Alexandre Démétriadès (tous deux PS), de Pierre Wahlen (Vert), de Roxane Faraut et d'Olivier Riesen (tous deux PLR) et de Claude Uldry (parti indépendant nyonnais).

Les quatre autres candidats - Sacha Soldini, Pierre-Alain Dupuis, Jay Reuter et Salem Fedal - avaient tous jeté l'éponge après le premier tour de ce scrutin complémentaire.

Un an de bisbilles

Ce scrutin complémentaire fait suite au litige qui a opposé Elise Buckle à la Municipalité de Nyon et qui a défrayé la chronique pendant plus d'un an. Les six autres membres de l'exécutif reprochaient à leur collègue d'avoir fait fuiter des informations confidentielles.

L'élue verte, qui avait débuté son mandat en juillet 2021, avait été suspendue de ses fonctions en février 2022, peu après l'ouverture d'une instruction par le Ministère public. Après de nombreux rebondissements, les deux parties ont annoncé à mi-novembre être arrivées à un arrangement.

Le Conseil d'Etat vaudois a alors levé la suspension de l'écologiste, après le classement de la procédure pénale la visant. Le mandat d'Elise Buckle s'est officiellement achevé le 31 décembre.

/ATS