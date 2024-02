Le PS et les Verts déposent leur initiative pour un fonds climat

La crise climatique est le plus grand défi posé à notre génération, lancent jeudi le PS et les Vert-e-s. Ils ont déposé 130’000 signatures en faveur de l'initiative pour un fonds climat à la Chancellerie fédérale.

'Protéger le climat est LA tâche de notre génération', souligne Balthasar Glättli, président des Vert-e-s cité dans le communiqué. Le texte demande que la Confédération crée un fonds et l'alimente par un versement annuel de 0,5 à 1% du PIB (3,5 à 7 milliards) jusqu'en 2050.

Ce fonds permettra à notre société de passer plus rapidement aux énergies renouvelables, de garantir de l’électricité en suffisance à l’avenir et de protéger la biodiversité. Il servira à construire davantage de panneaux solaires, à accélérer les rénovations de bâtiments, à développer les transports publics, tout en préservant les milieux naturels et en favorisant la biodiversité.

Cette initiative est soutenue par une alliance regroupant organisations environnementales et syndicats.

