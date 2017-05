Le Parlement bruissera à nouveau des rentes et de la TVA hôtelière

L'heure de la rentrée sonne ce lundi pour le Parlement fédéral. Pour cette première semaine de la session d'été, les sénateurs sont priés d'aider l'hôtellerie en jouant sur la TVA, mais surtout de réformer les prestations complémentaires.

Les retraités ne devraient pouvoir toucher leur 2e pilier que sous forme de rente. Le Conseil fédéral veut optimiser le système et faire 300 millions de francs d'économies. Les sénateurs pourraient toutefois corriger le tir mercredi en augmentant l'aide pour le loyer dans le calcul des prestations complémentaires et en refusant de priver les indépendants de la possibilité de retirer leur avoir de prévoyance professionnelle sous forme de capital.

Lundi, ils devraient en revanche se montrer moins généreux sur la réforme des jeux d'argent. Gouvernement et National souhaitent exonérer les gains des loteries et des paris professionnels comme c'est le cas pour les jeux de casino. La Chambre des cantons ne veut épargner que les gains inférieurs à 1 million.

Aider hôtels et marins

Elle pourrait aussi refuser mardi de prolonger au-delà de 10 ans le taux de TVA réduit dont bénéficient hôtellerie et restauration. Le National souhaite l'ancrer définitivement dans la loi. En cas de divergence, il reprendra la balle au bond mercredi, jour où les députés se pencheront encore sur une rallonge budgétaire incluant 215 millions pour faire face aux difficultés de la flotte de haute mer de la marine marchande helvétique.

Un autre grand sujet de la semaine sera électrique - avec la transformation des réseaux au menu lundi et mardi. Le National en profitera pour discuter du soutien aux exploitants de barrage. Sa commission de l'énergie propose que les PME et les ménages soient uniquement fournis en électricité issue de l'hydraulique suisse. Le PLR veut toutefois extraire ce volet de la réforme pour l'étudier plus tard. La proposition pourrait être soutenue par le PS et l'UDC.

/ATS