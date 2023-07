Le Säntis privé de son drapeau suisse cette année

Le 1er Août se déroulera sans le traditionnel drapeau suisse sur la paroi nord du Säntis, en Suisse orientale. Le plus grand drapeau suisse du monde ne pourra pas être accroché comme prévu, à cause d'une météo capricieuse et de forts vents.

La sécurité des 25 ouvriers qui devaient dérouler le drapeau de 700 kilos et mesurant 80 mètres sur 80 n'est pas assurée. Le danger est trop élevé, a indiqué samedi la société Säntis-Schwebebahn AG. Des rafales de vent allant jusqu'à 60 km/h sont prévues pour lundi.

Les prévisions météorologiques à long terme sont également si mauvaises que l'enroulement et le transport de retour du drapeau n'auraient pas été possibles avant plusieurs jours. Cela aurait représenté un risque supplémentaire pour la sécurité. En 2021 déjà, le drapeau suisse n'avait pas été monté en raison du mauvais temps.

Cette action de relations publiques a lieu depuis plus de dix ans à l'occasion du 1er Août. Par beau temps, le drapeau est visible loin à la ronde en Suisse orientale.

/ATS