Le T-Rex « Trinity » exposé un an au musée des dinosaures à Aathal

Le squelette composite de tyrannosaure rex baptisé 'Trinity' sera exposé pendant un an à partir de la fin du mois de janvier prochain au Musée des dinosaures à Aathal (ZH). 'Trinity' a été vendu aux enchères pour 4,8 millions de francs en avril à Zurich.

Le musée d'Aathal se réjouit d'être le premier à pouvoir rendre le squelette accessible à un large public, a-t-il indiqué jeudi. 'Trinity' a été acquis en avril par la fondation belge Phoebus. Après son séjour à Aathal, le squelette sera transféré à Anvers (Belgique) où il sera exposé dans un centre culturel actuellement en construction.

'Trinity' mesure 3,9 mètres de haut et 11,6 mètres de long. Le squelette est fait d'un assemblage d'os originaux (50,2 %) issus de trois différents T-Rex retrouvés entre 2008 et 2013 dans les Etats du Montana et du Wyoming, dans le nord-ouest des Etats-Unis, et de reproductions d'os (49,8 %). Le tyrannosaure rex a vécu il y a 65 à 67 millions d'années.

