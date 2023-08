Le Valais tient son nouveau plan cantonal de gestion des déchets

Le Valais s'est doté d’un nouveau plan cantonal de gestion des déchets construit autour de l'économie circulaire. L'objectif affiché est de limiter la production de détritus.

'Il ne s’agit plus de s’intéresser uniquement à la manière de traiter les déchets, mais de modifier en profondeur les pratiques de production et de consommation', explique mardi le département de la mobilité, du territoire et de l'environnement. Le plan, composé de 13 mesures, s'articule autour des principes suivants: refuser, réduire, réutiliser, revaloriser et éliminer.

Avec 700 kg de déchets par habitant et par an, la Suisse s’affiche actuellement à la 3e place des pays européens générant le plus de déchets. Pour le canton du Valais, 'un changement de paradigme s’impose'. Il a donc initié en 2021 une démarche participative avec plus de 50 acteurs des milieux concernés.

Le nouveau plan cantonal, qui entre en vigueur pour la prochaine décennie, succède à celui de 2008.

/ATS