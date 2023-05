Le bouchon au Gothard atteint déjà les 10 km

Les weekends se suivent et se ressemblent au Gothard. Après celui de l'Ascension, c'est Pentecôte qui incite aux départs vers le sud. Samedi à 08h00, le bouchon à l'entrée nord du tunnel atteignait 10 kilomètres.

C'est déjà autant que le pic atteint lors des départs du jeudi de l'Ascension. Pour pouvoir entrer dans le tunnel, les automobilistes doivent patienter jusqu'à une heure cinquante, indique le Touring Club de Suisse sur son site internet.

La colonne de véhicules a commencé à se former dès 06h30 entre Altdorf et Göschenen (UR). Selon le service d'information routière Viasuisse, dès que le temps d'attente dépasse une heure, il vaut la peine pour les voyageurs en provenance de l'agglomération zurichoise et de la Suisse orientale d'emprunter la route du San Bernardino sur l'A13 pour contourner le tunnel.

Viasuisse s'attendait à des départs plus échelonnés, dès la veille au soir. Mais vendredi, l'embouteillage au Gothard n'a pas dépassé les 3 km.

/ATS