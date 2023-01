Le commandant libérien accusé de crimes contre l'humanité

Le procès en appel d'un ex-commandant libérien condamné en 2021 pour crimes de guerre s'est ouvert devant le Tribunal pénal fédéral. Si la défense conteste la quasi-totalité du verdict, l'accusation demande une extension au grief de crimes contre l'humanité.

L'accusé, vêtu d'un costume noir, s'est présenté en compagnie de son avocat, Dimitri Gianoli. Agé de 47 ans, le commandant Alieu Kosiah est détenu en préventive depuis 2014. Me Gianoli a demandé d'emblée l'audition de nouveaux témoins afin de démonter une partie des faits reprochés à son client.

Ni le Ministère public de la Confédération (MPC), ni les sept parties plaignantes - qui ont à nouveau fait le déplacement du Libéria - n'ont déposé de questions préjudicielles. Le président de la Cour d'appel, Olivier Thormann, a levé la séance pour une demi-heure.

La procédure de première instance s'est déroulée entre décembre 2020 et février 2021 devant la Cour des affaires pénales et la condamnation à 20 ans de réclusion est tombée quatre mois plus tard. Le tribunal s'était aligné sur les réquisitions du procureur, tout en libérant le prévenu de quatre des 25 chefs d’accusation. Il ne lui a reconnu aucune circonstance atténuante.

