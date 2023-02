Le conseiller national Michaël Buffat vise le Conseil des Etats

Le conseiller national Michaël Buffat (UDC/VD) vise un siège au Conseil des Etats. Il devrait figurer sur un ticket avec le PLR Pascal Broulis si le Congrès de l'UDC valide sa candidature le 16 mars prochain.

'C'est le bon moment pour moi, commente Michaël Buffat dans le 24 Heures, la campagne [lors des dernières élections cantonales] a permis à la population vaudoise de mieux me connaître'. Le politicien de 43 ans avait échoué l'année dernière lors des élections au Conseil d'Etat, à l'issue desquelles le gouvernement cantonal avait basculé à droite.

Le Vaudois, qui siège au Conseil national depuis huit ans, ne se montre pas intimidé face aux poids lourds Pierre-Yves Maillard (PS/VD) et Pascal Broulis (PLR/VD) tous deux candidats au Conseil des Etats. Selon lui, le regain de l'UDC ne doit pas être négligé. 'Et puis, avec l'autre candidature que les Jeunes Verts ont lancée, cela signifie quand même qu'ils appellent indirectement à voter contre Pierre-Yves Maillard', avance-t-il.

Jusqu'ici, plusieurs noms bien connus de la politique vaudoise se sont portés candidats pour le Conseil des Etats. Le PLR s'est rallié derrière Pascal Broulis, tandis que le PS et les Verts présentent un ticket commun avec Pierre-Yves Maillard et Raphaël Mahaim. Les Jeunes Vert-e-s vaudois ont quant à eux créé la surprise le mois dernier en lançant leur co-présidente Angela Zimmerman dans la course.

/ATS