Le couronnement de Charles III, un moment « très fort » (Berset)

La cérémonie de couronnement du roi Charles III a été un moment 'très fort', a estimé samedi Alain Berset. La présence du président de la Confédération à l'abbaye de Westminster a permis de souligner les relations très étroites entre les deux pays, a-t-il ajouté.

Le Fribourgeois et son épouse étaient présents parmi les quelque 2000 convives invités à participer à cette cérémonie 'très impressionnante' et 'très marquante'. Sa présence était l'occasion de souligner 'l'amitié et les liens très forts' existants entre la Suisse et le Royaume-Uni, a-t-il déclaré lors de l'émission Forum de la RTS.

Il existe une longue tradition de contacts entre Londres et Berne, et cela malgré leurs différences, a-t-il ajouté. 'Cette différence, cette complémentarité peut-être peuvent nous porter à travailler ensemble, à être plus proches que ce qu'on peut imaginer', a estimé le conseiller fédéral.

'Amour de la Suisse'

C'est aussi ce qui ressort de l'échange que M. Berset a eu vendredi soir avec Charles III. A cette occasion, le roi - qui vient en Suisse depuis 43 ans, notamment pour ses vacances de ski à Klosters (GR) - a exprimé 'son amour de la Suisse', a-t-il expliqué. Il a remercié le pays pour l'accueil qu'il lui a toujours réservé et pour les contacts humains.

'J'ai senti qu'il était touché par l'accueil qu'il a toujours chez nous et je peux imaginer que c'est quelque chose qui va se poursuivre parce que je pense qu'il est toujours très attaché' à la Suisse, a conclu le président de la Confédération.

Sur Twitter, Alain Berset a par ailleurs 'félicité le roi Charles III et la reine Camilla au nom du Conseil fédéral et du peuple suisse'. Il a présenté ses meilleurs voeux afin que ce nouveau règne en Grande-Bretagne soit 'long et heureux'.

