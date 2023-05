Le danger s'aggrave pour la commune de Brienz (GR)

Les habitants de Brienz (GR) doivent achever 'le plus rapidement possible les préparatifs' en vue de leur évacuation du village menacé par un éboulement. Selon les experts, le danger s'est aggravé.

L'état-major de conduite de la commune d'Albula (GR), dont fait partie Brienz, a déclenché la 'phase jaune'. Dans un délai de deux à six semaines, la zone appelée 'Insel', d'un volume d'environ deux millions de mètres cubes, pourrait s'effondrer en direction du village d'ici deux à six semaines, ont indiqué vendredi les autorités communales.

Selon les experts, le glissement de la zone 'Insel' a continué de s'accélérer. La vitesse de glissement 'est désormais si élevée à tous les points de mesure' qu'il faut s'attendre à ce que cette zone s'effondre dans les deux à six semaines.

L'état-major de conduite a appelé vendredi les habitants de Brienz 'à achever le plus rapidement possible les préparatifs de leur évacuation'. Lorsque la 'phase orange' sera déclenchée, l'évacuation sera lancée 'immédiatement' et 'il ne restera que trois jours pour quitter le village'.

Prédiction difficile

Les experts ne peuvent pas prédire exactement comment la zone 'Insel' va se détacher de la montagne. Le plus probable est un grand nombre d'éboulements de quelques milliers à plusieurs centaines de milliers de mètres cubes. Un glissement lent, mais de longue durée, sous la forme d'une coulée de débris pouvant atteindre et endommager le village est aussi possible.

Un éboulement important, rapide et de grande ampleur, avec plus de 500'000 mètres cubes 'est beaucoup moins probable'. Mais il ne peut pas non plus être exclu, selon les experts.

Avant qu'un événement majeur ne se produise, il faut s'attendre à des éboulements continus provenant de la partie ouest de la zone 'Insel' où certaines zones présentent un risque 'aigu' d'éboulement. Ces éboulements ne présentent pas de danger pour le village, soulignent les experts. Il est toutefois 'très important de ne pas pénétrer dans la zone de sécurité au nord et à l'ouest du village'.

'Phase orange' et 'phase rouge'

La 'phase orange' prévoit que l'état-major de conduite annonce immédiatement 'l'évacuation ordonnée' du village. Une réunion publique sera organisée. Le village doit être évacué dans les trois jours. Les animaux domestiques et de rentes doivent aussi être évacués. Les routes d'accès au village seront fermées.

Le déclenchement de la 'phase rouge' signifiera qu'un 'événement pouvant mettre en danger le village est imminent', dans les quatre à dix jours. Une interdiction totale de pénétrer dans la zone évacuée sera prononcée. La ligne ferroviaire de l'Albula des Chemins de fer rhétiques et la route cantonale Tiefencastel-Lenzerheide seront fermées.

/ATS