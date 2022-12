Le directeur général du CHUV Philippe Eckert démissionne

Le directeur du CHUV Philippe Eckert démissionne. En fonction depuis janvier 2020, le professeur quittera son poste à la fin de l'année en raison de 'divergences de vues au sein du comité de direction sur la conduite de l'institution', indique jeudi le Canton de Vaud.

Le Conseil d'Etat a nommé le professeur Nicolas Demartines directeur général du CHUV pour le remplacer ad intérim dès le 1er janvier 2023 et jusqu'au 31 décembre 2024 au plus tard, annonce dans la foulée le gouvernement dans son communiqué. Le départ de M. Eckert au 31 décembre prochain s'est fait d'un commun accord, précise-t-on.

Il a été nommé à la tête du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) à Lausanne le 1er janvier 2020. Durant ces trois années, il s'est 'particulièrement distingué en conduisant les équipes de l'établissement durant la crise liée au Covid-19 ainsi qu'en maintenant un niveau d'engagement hors norme, ceci durant toutes les phases critiques de cette crise d'ampleur', note le gouvernement.

'Il a également lancé les travaux d'élaboration du Plan stratégique 2024-2028 et du Plan de lutte contre le gaspillage Impulsion, ainsi que les projets informatiques permettant au CHUV de poursuivre son évolution vers un hôpital numérique', ajoute-t-il.

Le Conseil d'Etat tient à 'remercier chaleureusement M. Eckert et lui exprime sa profonde reconnaissance pour ses trois années à la tête du CHUV et ses 26 ans de dévouement à cette institution'.

Spécialiste du cancer

Actuellement chef du Département de chirurgie et chef du Service de chirurgie viscérale du CHUV ainsi que professeur de la Faculté de biologie et de médecine de l'Université de Lausanne (UNIL), Nicolas Demartines travaille depuis 2006 au CHUV. Sa spécialité est la chirurgie du cancer, particulièrement du foie et du pancréas, ainsi que l'analyse et l'implémentation de nouvelles stratégies et innovations technologiques.

L'Etat de Vaud a choisi de le nommer au poste de directeur général ad intérim 'pour sa connaissance très approfondie de l'hôpital, ses qualités de chirurgien et de chercheur, et pour sa grande capacité à fédérer des personnes d'intérêts et d'horizons divers'.

/ATS