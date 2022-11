Le directeur scientifique de la Nasa honoré par l'EPFZ

Le directeur scientifique de la Nasa, l'Américano-Suisse Thomas Zurbuchen, a reçu samedi le titre de docteur honoris causa de l'EPF Zurich. L'une de ses plus grandes réussites dans son poste à la Nasa est le téléscope James Webb, souligne l'EPFZ.

La curiosité scientifique de M. Zurbuchen lui a permis et lui permettra de continuer à viser les étoiles. Le Bernois d'origine a été honoré pour sa 'défense exceptionnelle de l'exploration scientifique de l'espace et pour ses contributions scientifiques et son rôle de pointe dans les missions spatiales passées et futures'.

Après des études de physique et de mathématiques, Thomas Zurbuchen a obtenu son doctorat à l'université de Berne en 1996. Après un passage à l'Université du Michigan, il y a été nommé professeur ordinaire de recherche et d'ingénierie spatiales en 2008. Pendant son séjour à l'université du Michigan, il a également contribué à la création du 'Center for Entrepreneurship' (Centre pour l'entrepreneuriat).

L'EPF Zurich distingue avec le titre de docteur honoris causa des personnes pour leur travail scientifique exceptionnel et honore leurs prestations importantes dans la science, l'enseignement et la pratique, ou dans la synthèse de la recherche et du travail pratique.

Mi-septembre, M. Zurbuchen avait annoncé sa démission du poste de directeur scientifique de la Nasa pour la fin décembre de cette année, après plus de six ans à ce poste. Durant son mandat, il a été responsable de plus d'une centaine de missions scientifiques.

/ATS