Le loup était au menu du Grand Conseil valaisan

Le loup était entre autres au coeur de trois postulats urgents et d'une résolution urgente vendredi au Grand Conseil valaisan. Ces interventions ont permis de dévoiler une partie de la stratégie cantonale qui veut tuer 34 loups présents en Valais.

'Le canton demande l'autorisation de procéder à un prélèvement complet de sept meutes de loups sur les treize meutes cantonales et transfrontalières que compte actuellement le Valais', a indiqué le conseiller d'Etat en charge de la sécurité, des institutions et du sport Frédéric Favre. Cela équivaut à mettre à mort environ trente-quatre loups, sur une population estimée entre 90 et 120 individus.

Cette demande de 'régulation proactive' a été déposée le 15 novembre auprès de l'Office fédéral de l'environnement. Elle s'inscrit dans le cadre de la loi fédérale révisée sur la chasse qui entre en force le 1er décembre. Celle-ci prévoit que les tirs proactifs de loups sont possibles entre le 1er septembre et le 31 janvier si la meute est réputée représenter un danger ou a causé des dommages.

/ATS