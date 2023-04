Le loup grison M237 sans doute abattu en Hongrie après son périple

Le loup grison désigné du matricule M237 est sans doute mort après avoir migré depuis la Suisse jusqu'en Hongrie en moins d'un an. Son émetteur GPS a été découvert à la frontière slovaquo-hongroise. Un chasseur l'a peut-être abattu, selon un média hongrois.

'Nous supposions malheureusement que le loup était probablement mort', confie jeudi à Keystone-ATS Arno Puorger, de l'office grison de la chasse et de la pêche. L'émetteur GPS fixé sur le collier de l'animal avait en effet été retrouvé il y a quelques jours et il n'avait plus livré de données depuis quelque temps.

Selon le site en ligne de 20 Minuten, le jeune loup né en 2021 a été abattu de manière illégale. Le média en ligne hongrois Boon.hu a indiqué qu'un chasseur pourrait l'avoir tué près du village d'Hidasnémeti (HUN), dans le nord-est du pays. Comme en Suisse, les loups sont protégés par la loi en Hongrie.

Enquête ouverte pour braconnage

L'émetteur GPS du loup était programmé pour une durée de vie de deux ans. Il livrait des données de localisation de l'animal, avec un décalage temporel toutefois. Une panne, un épuisement des batteries ou un dommage n'est, cependant, jamais exclu.

Les autorités grisonnes sont en contact avec leurs homologues hongroises depuis le mois de février. Il y a deux mois, M237 venait d'entrer en Hongrie. Une enquête est en cours pour un possible acte de braconnage sur le canidé.

Migration record pour un loup européen

Le périple record du jeune loup issu de la meute de Stagias (GR) a commencé en juin dernier. Au début de l'été, il est passé de la Basse-Engadine en Italie, puis en Autriche.

En octobre, il a atteint la région d'Innsbruck, dans le Tyrol, avant de poursuivre sa route en direction de Vienne. A Nouvel An, il se trouvait à l'ouest de la capitale autrichienne avant d'arriver en Hongrie en février, puis de passer par la région de Budapest pour se diriger en direction de la frontière slovaque.

Il s'agit de la plus longue migration connue à ce jour en Europe pour un loup. Celle-ci démontre la capacité d'adaptation de cette espèce, selon la fondation KORA pour l'écologie des carnivores et la gestion de la faune sauvage. De la haute montagne aux zones habitées en passant par les plaines agricoles, M237 a gravi des sommets dont un culminant à 3500 m, et traversé rivières, routes et autoroutes.

/ATS