Le nombre de candidats pour le National est stable dans le Jura

Le nombre de candidats pour le Conseil national est stable dans le canton du Jura avec 34 postulants, a annoncé lundi la Chancellerie d'Etat à l'échéance du dépôt des listes. Pour le Conseil des Etats, ils sont 11 prétendants, contre 8 en 2019.

Pour l'élection au Conseil national, la stabilité est parfaite par rapport à 2019, aussi bien en ce qui concerne le nombre de listes, de candidats que de femmes. Deux partis représentés au Parlement jurassien n'ont pas présenté de candidats: la gauche alternative CS-POP et le Parti chrétien-social indépendant (PCSI).

Six listes ont été enregistrées pour le Conseil des Etats portant les noms de 11 candidats, dont 3 femmes.

L'objectif des deux plus importantes formations, le Centre et le PS, est de conserver chacun son siège au Conseil des Etats et au Conseil national. Trois des quatre élus jurassiens briguent un nouveau mandat. Mathilde Crevoisier Crelier (PS) et Charles Juillard (Le Centre) aux Etats et Pierre-Alain Fridez (PS) au National.

/ATS