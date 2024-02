Le président de la Jeunesse socialiste annonce sa démission

Le président de la Jeunesse socialiste suisse (JS), Nicola Siegrist, se retire en juin prochain. Le jeune homme de 27 ans l'a annoncé dimanche à l'issue de l'assemblée annuelle de deux jours du parti à Bümpliz (BE).

Le député au Grand Conseil de Zurich et étudiant fait partie de la direction des JS depuis cinq ans, dont trois à la vice-présidence et un an et demi à la présidence. 'Après une période longue, passionnante et intense, le moment est venu de laisser la place à la prochaine génération', explique Nicola Siegrist, cité dans un communiqué.

Le ou la successeure sera désignée le 29 juin par les délégués.

/ATS