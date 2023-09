Le report de l'élection partielle demandé

Les députés neuchâtelois ont accepté mercredi une recommandation demandant de reporter l'élection complémentaire pour la succession du conseiller d'Etat Laurent Kurth, prévue le 26 novembre, à début 2024. Le Conseil d'Etat y est opposé.

Selon la Verte Diane Skartsounis, auteure de la recommandation émanant des groupes VertPOP et Vert'libéral-Le Centre, le choix de la date retenue est problématique en raison des élections fédérales du 22 octobre notamment. 'C'est une élection précipitée et verrouillée', a-t-elle ajouté.

Les autres membres du gouvernement ne veulent pas laisser de vacance avant l'entrée en fonction d'un nouveau membre. 'Le choix de la date de scrutin est complexe', a expliqué Alain Ribaux , président du Conseil d'Etat.

Il faut tenir compte d'un éventuel second tour, d'un délai de recours et du calendrier des élections et votations à venir, dont les communales prévues le 21 avril et 12 mai. Le Conseil d'Etat décidera d'ici à la semaine prochaine du sort de la recommandation.

/ATS