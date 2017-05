Le risque de récidive est plus grand pour les mineurs condamnés

Un quart des délinquants juvéniles est à nouveau condamné à l'âge adulte, selon une étude de l'Office fédéral de la statistique (OFS) publiée lundi. Les hommes sont plus enclins à retomber dans la criminalité.

L'OFS a suivi un groupe de 6649 mineurs suisses nés en Suisse en 1992. Ceux-ci ont commis une infraction au code pénal, à la loi sur la circulation routière ou à la lois sur les stupéfiants. Quelque 1664 personnes (25%) ont été à nouveau condamnées entre 18 et 23 ans.

L'étude a également montré que, à l'âge adulte, le taux de récidive chez les hommes était quatre fois plus important que chez les femmes, 31% contre 8%. Le nombre de jugements rendus par un tribunal pour mineurs influence également le taux de récidive. Plus il est élevé, plus la rechute est probable.

/ATS