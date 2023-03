Le squelette composite d'un tyrannosaure rex mis en vente à Zurich

Le squelette d'un tyrannosaure rex (T-Rex) est mis en vente aux enchères le 18 avril prochain à Zurich. En réalité, il s'agit d'un assemblage des os de trois T-Rex différents, retrouvés aux Etats-Unis entre 2008 et 2013.

Il mesure 3,9 mètres de haut et 11,6 mètres de long. Baptisé 'Trinity' ('Trinité'), le squelette composite est exposé depuis mercredi à la Tonhalle, la grande salle de concerts classiques de Zurich. Il est estimé entre six et huit millions de francs, a indiqué mercredi la société de vente aux enchères Koller aux médias.

Il s'agirait d'une estimation 'assez basse', selon l'entreprise zurichoise. Il existe un véritable engouement des acheteurs pour ce type de reliques. La vente aux enchères du 18 avril sera la première du genre en Europe et la troisième au monde.

Après 'Sue' et 'Stan'

En 1997, le squelette 'Sue' a été vendu pour 8,4 millions de dollars. Il y a trois ans, l'exemplaire 'Stan' a même été cédé pour 31,8 millions de dollars

L'année dernière, la maison Christie's a dû retirer de la vente un autre squelette de T-Rex, provenant également du Montana. Des doutes avaient été émis sur l'authenticité de parties du fossile.

Mention spéciale pour le crâne de 'Trinity'

L'état de conservation de 'Trinity' est excellent, selon Koller. Ses 293 os originaux constituent 50,2% du squelette, complété par des reproductions. Ils proviennent de trois sites du Montana et du Wyoming, dans le nord-ouest des Etats-Unis, où ils ont été fossilisés depuis 67 millions d'années.

Ils ont été nettoyés, puis restaurés afin de pouvoir les assembler. Cette procédure dure entre sept et dix ans pour un dinosaure entier.

Les os du crâne de 'Trinity' proviennent d'un même squelette. Son niveau de conservation est 'incroyablement bon', selon la maison de vente aux enchères. Jusqu'en 2021, seuls 32 squelettes fossilisés de T-Rex ont été trouvés, la plupart sans crâne. Ils se trouvent presque tous dans des collections muséales.

/ATS