Légère hausse des admissions au service civil en 2023

Les admissions au service civil ont légèrement augmenté l'an dernier. Selon l’Office fédéral du service civil (CIVI), 6754 personnes ont été reçues, soit 1,8% de plus par rapport à 2022. Les jours de service accomplis ont atteint 1,8 million (+6,2%), un record.

Parmi les personnes admises, 3769 (55,8 %) ont déposé leur demande d'admission avant le début de l'école de recrues, 786 (11,6 %) pendant l'ER, et 2199 (32,6 %) après, indique jeudi le CIVI dans un communiqué. Et de préciser que le nombre total d'admission est le 3e le plus élevé depuis 2009.

Les inspections ont augmenté de 7% pour s'établir à 1308, dont 1200 ont été effectuées sans préavis. Le nombre d'établissements d'affectation était de 4492, soit 24 de moins qu'en 2022.

Comme les années précédentes, les jours de service ont pour la plupart été accomplis dans les domaines du social, de la santé et de l'instruction publique. Le CIVI relève cependant que 14'000 jours de service ont été effectués à titre de soutien extraordinaire apporté aux centres fédéraux pour requérants d'asile.

/ATS