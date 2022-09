Les Suisses invités à observer les migrateurs ce week-end

Birdlife international et les associations ornithologiques invitent le grand public à observer la migration de milliards d'oiseaux ce week-end. Des stands d'observations se dresseront dans plus de 50 endroits de Suisse les 1er et 2 octobre.

'Dans la perception publique, les changements liés au climat passent presque aussi inaperçus que les mouvements aériens de milliards d'oiseaux', indique lundi BirdLife Suisse dans un communiqué. 'Avec l'EuroBirdwatch, les journées internationales des oiseaux migrateurs, BirdLife International veut attirer l'attention sur la migration des oiseaux ainsi que sur leurs besoins et les menaces qui pèsent sur eux.'

A cette occasion, des événements auront lieu ce week-end dans près de 45 pays. En Suisse, une cinquantaine de stands seront mis sur pied. Organisés par les sections locales de BirdLife et d'autres associations ornithologiques, 'ils permettront également d'identifier et de compter les oiseaux de passage.'

Selon BirdLife, le changement climatique affecte déjà un tiers des espèces menacées dans le monde. Une étude bibliographique de BirdLife International montre que près d'un quart des 570 espèces d'oiseaux étudiées sont négativement affectés par le changement climatique et seulement 13% connaissent des répercussions positives.

/ATS