Les Verts Fribourg lance Gerhard Andrey dans la course aux Etats

Les Verts Fribourg lancent leur campagne en vue des élections fédérales du 22 octobre. Le parti présente notamment le conseiller national sortant Gerhard Andrey, 47 ans, dans la course au Conseil des Etats, dans le cadre de l'Alliance de gauche.

Le parti écologiste a lancé sa campagne mercredi soir lors d'une assemblée générale tenue au Werkhof à Fribourg, en présence de la conseillère aux Etats genevoise Lisa Mazzone, vice-présidente des Verts suisses. Gerhard Andrey est également candidat à un nouveau mandat de conseiller national.

Pour la Chambre du peuple, l'entrepreneur de Granges-Paccot sera accompagné sur la liste des Verts par quatre femmes et deux hommes. Celle-ci présente une moyenne d’âge de 39 ans et 'fait la part belle à une relève déjà bien expérimentée', précise le communiqué. Elle mise sur la diversité des profils et des expériences politiques.

Outre Gerhard Andrey, on trouve la coprésidente des Jeunes Verts Suisse et conseillère générale à Fribourg Margot Chauderna (28 ans), le député et chef du groupe Verts et alliés François Ingold (45 ans), le coprésident des Jeunes Verts Fribourg et conseiller général à Rue Mathieu Senn (20 ans), la conseillère générale à Fribourg Valentine Mauron (37 ans), Nuria Spicher (39 ans), de Guin, et Irène Dingeldein (57 ans), de Lugnorre.

Alliance de gauche

A noter que pour le Conseil des Etats, la candidature de Gerhard Andrey s'inscrit dans le cadre de l'Alliance de gauche. Dans le camp socialiste, la députée et conseillère communale de Villars-sur-Glâne Alizée Rey, ancienne présidente du PS fribourgeois, s'est portée candidate à la candidature.

Pour rappel, le canton de Fribourg compte sept sièges au Conseil national occupés actuellement par deux centristes, deux PS, un PLR, un UDC et un Vert. Les deux sièges au Conseil des Etats sont pour leur part attribués à Johanna Gapany (PS) et à Isabelle Chassot (Le Centre).

