Les cinq éléments s'invitent à l'Université de Genève

La terre, l'eau, le feu, l'air et la vie seront au coeur des débats de la 20e édition du colloque Wright pour la science. Organisée par l'Université de Genève et la Fondation H. Dudley Wright, la manifestation débute dimanche et se tiendra jusqu'au 20 novembre.

Chaque élément fera l'objet d'une conférence et permettra 'de porter un regard kaléidoscopique sur notre environnement et plus largement sur notre planète', expliquent les organisateurs dans un communiqué.

Les conférences seront suivies d'un débat autour de la thématique discutée afin de permettre au public d'interagir avec les conférenciers. En parallèle, un spectacle son et lumière, en lien avec le thème du colloque, sera projeté dès dimanche sur la façade du Musée d'Art et d'Histoire.

La première conférence aura lieu le 7 novembre à l'Uni Dufour et sera consacrée à la terre avec pour thème ' Le thermostat naturel de la planète et son délicat équilibre'.

/ATS