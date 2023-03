Les citoyens refusent d'augmenter les impôts

Les citoyens de Moutier (BE) ont refusé dimanche à une forte majorité le budget 2023, qui prévoyait une hausse de la fiscalité. Cette dernière devait permettre à la cité prévôtoise, qui doit devenir jurassienne le 1er janvier 2026, de retrouver un équilibre financier.

Le budget, défendu par le Conseil de Ville et le Conseil municipal, a été rejeté par 1174 voix contre 753 oui, a indiqué la chancellerie prévôtoise. Le taux de participation s'est élevé à 44,7%.

'Ce résultat a le mérite d'être parfaitement clair. On va revoir notre copie. Je ne peux pas encore dire si on va devoir couper dans des prestations', a déclaré à Keystone-ATS Marcel Winistoerfer, maire de Moutier.

Ce dernier a ajouté que finalement l'exercice 2022 sera meilleur qu'imaginé. 'On va peut-être pouvoir s'éviter une hausse d'impôts. On y verra plus clair d'ici à trois semaines', a précisé Marcel Winistoerfer.

Jusqu'au 30 juin

Avec un découvert depuis des années, la Ville est tenue selon la législation bernoise de présenter un budget positif et de reconstituer une fortune propre dès 2027. La Ville a au plus tard jusqu'au 30 juin pour présenter un budget.

Pour atteindre l'équilibre, le budget, soumis au vote, intégrait une hausse de la quotité d'impôts de 1.94 à 2.04. Cette augmentation devait permettre de dégager 779'000 francs supplémentaires. La grande majorité des contribuables auraient dû débourser au maximum 197 francs supplémentaires au titre de l'impôt communal.

Les partis de l'Entente jurassienne, groupement qui rassemble les partis autonomistes, avaient recommandé d'adopter le budget, estimant indispensable de redresser la situation financière et de maintenir les prestations. A l'opposé, la section prévôtoise de l'UDC jugeait que ce n'était pas aux citoyens d'assumer les 'mauvaises décisions politiques'.

Une semaine avant ce scrutin, la boîte aux lettres, qui est installée à l'extérieur de l'Hôtel de Ville, a été vandalisée. Un nombre indéterminé de bulletins de vote par correspondance ont pu disparaître. La votation a été maintenue avec l'aval de la préfecture du Jura bernois. Une plainte a été déposée.

