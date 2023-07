Les conseillers fédéraux entre la Suisse et l'étranger cet été

Les membres du gouvernement suisse partageront leurs vacances entre la Suisse et l'étranger cet été. Le repos ne sera toutefois pas total, puisque des rendez-vous officiels et le suivi de dossiers figurent également au programme.

La cheffe du Département fédéral de la défense, des sports et de la protection de la population (DDPS) Viola Amherd profitera cet été en Suisse de la nature, que ce soit en randonnée ou à vélo. Des rendez-vous officiels en Suisse et à l'étranger sont toutefois aussi au programme, ont indiqué ses services à Keystone-ATS.

Le Président de la Confédération Alain Berset, qui a annoncé son départ du Conseil fédéral à la fin de l'année, profitera de ses vacances en famille à l’étranger. Sa collègue socialiste Elisabeth Baume-Schneider passera une partie des semaines sans séance du Conseil fédéral en Suisse et une partie dans des pays voisins.

La cheffe du Département fédéral de justice et police (DFJP), qui s'est encore rendue mercredi et jeudi derniers en Pologne et en Slovaquie pour une visite de travail, 'traitera bien entendu les dossiers actuels', précisent ses services. Elle participera également les 20 et 21 juillet à la réunion informelle des ministres de la justice et des affaires intérieures à Logrono, en Espagne.

Peu de vacances pour Rösti

L'été sera studieux pour le conseiller fédéral UDC Albert Rösti, qui a encore rencontré jeudi dernier le vice-président du Conseil des ministres italien Matteo Salvini lors d'une visite de travail à Rome. Le Bernois consacrera son temps aux nombreux dossiers d'actualité de son département, en premier lieu l'approvisionnement énergétique du pays.

Le chef du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) restera en contact étroit avec son équipe de spécialistes, ajoute son département. Il s'octroiera toutefois quelques jours de congé, qu'il mettra à profit pour des randonnées en Suisse et un bref séjour en Corse.

Hormis un voyage de quatre jours en Bourgogne, le Vaudois Guy Parmelin passera ses vacances en Suisse, principalement chez lui et à la montagne, indique le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR).

Ignazio Cassis profitera de ses vacances dans son canton d'origine, le Tessin. Avant cela, le ministre des affaires étrangères s'est toutefois envolé début juillet pour un voyage officiel au Kazakhstan, en Ouzbékistan et au Pakistan. Un autre déplacement professionnel, devant encore être annoncé, figure début août à l'agenda du conseiller fédéral PLR.

Sa collègue de parti Karin Keller-Sutter passera son temps libre en Suisse et à l'étranger. La St-Galloise dit se réjouir de pouvoir passer du temps avec sa famille et ses amis.

/ATS