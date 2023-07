Les coulisses de la Berne fédérale ont attiré 70'000 personnes

Le public était au rendez-vous ce week-end pour découvrir les coulisses de la Berne fédérale. Selon les organisateurs, 70'000 curieux ont afflué dans la capitale à l'occasion des portes ouvertes de la Confédération pour les 175 ans de la Constitution.

Samedi, les visiteurs ont dû attendre parfois plusieurs heures afin de pouvoir découvrir les salles du Conseil national et du Conseil des Etats, a constaté un journaliste de Keystone-ATS. Devant les autres bâtiments de la Confédération et le siège de la Banque nationale suisse (BNS), plusieurs centaines de personnes devaient faire la queue pour entrer dans une ambiance joyeuse et détendue.

Le responsable du projet Andreas Schilter regrette les longs temps d'attente. 'Nous sommes désolés que tout le monde n'ait pas pu visiter ce qu'il espérait', indique-t-il dans un communiqué diffusé dimanche par les organisateurs.

Les contrôles de sécurité sont inévitables lors d'un grand événement comme celui-ci, a-t-il expliqué. Tous les visiteurs de plus de 16 ans devaient présenter une pièce d'identité. La plupart des visiteurs ont fait preuve de compréhension et aucun incident notable n'est à déplorer.

Lingot et livre d'or

Pour l'occasion, une application pour smartphone permettait de visiter les lieux sans faire appel à un guide. Une douzaine de bâtiments de la Confédération étaient ouverts au public jusqu'à dimanche en fin d'après-midi.

Les visiteurs ont pu s'entretenir avec des personnalités politiques dont le président de la Confédération Alain Berset, le président de la Banque nationale suisse (BNS) Thomas Jordan et la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider, qui a évoqué sur Twitter un 'échange nourri avec le public'. Le public a également pu échanger avec les quelque 800 collaborateurs présents durant le week-end.

Selon les organisateurs, plusieurs choses ont retenu l'attention des visiteurs et notamment le Livre d'or avec la signature de la reine Elisabeth II, un lingot d'or de la BNS qu'il était possible de toucher, les menus pour les hôtes de l'Etat à l'Hôtel Bellevue Palace et les portes ouvertes des bureaux au Palais du Parlement.

'Chalet' gouvernemental

Au centre de presse, le vice-chancelier de la Confédération et porte-parole du Conseil fédéral André Simonazzi a expliqué les rouages de la communication du gouvernement, a-t-il tweeté dimanche.

Sous la Coupole, le satiriste alémanique Michael Elsener a fait une prestation au côté du ministre de la santé Alain Berset. La présidente du Conseil des Etats Brigitte Häberli-Koller et son homologue du Conseil national Martin Candinas étaient aussi de la partie.

Dans l'aile ouest du Palais fédéral, les visiteurs ont pu découvrir le 'chalet' dans lequel le gouvernement fédéral siège. Dans l'aile est, c'est par exemple l'histoire des services de renseignement qui a été dévoilée au public.

Dans la rue aussi, musiciens, orchestres et une conteuse se sont produits sur scène. Des activités pour les enfants et des performances sportives étaient au programme, dont une intervention de chiens de service de la douane suisse.

