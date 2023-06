Les femmes en milieu rural, coeur de cible de Swissaid

'Quand les femmes ont leur mot à dire, la faim diminue:' sur le thème de ce constat, Swissaid lancera le 14 juin un podcast en cinq volets à l'occasion de la grève féministe. L'organisation, qui fête 75 ans cette année, fait face au nouveau défi du réchauffement.

La Fondation pour la coopération au développement, Swissaid, a récolté l'an dernier 13,3 millions de francs de dons et de contributions à des projets. 'Le réchauffement climatique aggrave la crise alimentaire dans le monde', s'inquiète-t-elle samedi dans un communiqué.

'Pour y faire face, l'agroécologie et l'égalité des genres sont des axes essentiels', a expliqué sa responsable médias Delphine Neyaga à Keystone-ATS. 'Les femmes paysannes nourrissent la planète, mais sont les premières à souffrir de la faim lorsque l'alimentation vient à manquer' dans les pays en développement. 'Notre action dans le monde rural vise à les faire gagner en autonomie.'

Le nouveau podcast que Swissaid lancera le 14 juin s'intitulera 'En quête de solutions - Cinq facettes de la faim'. Il donne la parole à des personnes du terrain. En partenariat avec le Festival cinémas d'Afrique de Lausanne, l'organisation projettera en outre le 18 juin à Lausanne un documentaire d'Idriss Diabaté, 'Eloge des mils. L'Héritage africain'.

Un puzzle numérique a aussi été préparé à destination des particuliers, entreprises et associations qui permet à chacun de participer à la récolte de dons.

'Aider à s'aider soi-même'

Fondée en 1948 dans une Europe ravagée par la guerre, Swissaid a été l'une des premières ONG a recruter du personnel local dans les pays où elle s'engage, soit des employés qui connaissent la culture du terrain. Elle a inscrit en 1979 sur ses drapeaux sa devise 'Aider à s'aider soi-même'.

Swissaid est présente actuellement dans neuf pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine via des projets dans l’agroécologie, l'égalité et la résilience climatique, qui lui permettent de soutenir la paysannerie locale, clé de voûte de la sécurité alimentaire. Elle emploie quelque 200 personnes dans les pays concernés ainsi qu'à Berne et à Lausanne.

Parmi les jalons de son existence, Swissaid retient l'année 1996, lors de laquelle elle a aidé 542'000 réfugiés rwandais à rentrer chez eux. En 2022, elle est venue en aide à 100'000 personnes au Niger en leur fournissant des colis d'aide d'urgence et des semences. Cette année, elle met notamment l'accent sur les populations au Tchad frappées par les inondations.

/ATS