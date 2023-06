Les « grandes fortunes » échappent à une contribution de solidarité

A Genève, les personnes disposant d'une fortune de plus de 3 millions de francs ne seront pas astreintes à une contribution de solidarité. Après le dépouillement de 95% des bulletins, l'initiative de la gauche et des syndicats a été rejetée, dimanche, à 55,67%.

Ce texte aurait touché environ 11'000 contribuables et la mesure aurait rapporté environ 200 millions de francs par an à l'Etat de Genève et 50 millions par an aux communes pendant 10 ans. Les initiants estimaient que cet argent devait permettre de répondre aux besoins sociaux et environnementaux croissants.

La droite a combattu farouchement l'initiative, argumentant sur un possible exode des grandes fortunes sous des cieux plus cléments.

