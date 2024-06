Les gros assureurs maladie de Suisse fondent une nouvelle faîtière

Les principaux assureurs maladie de Suisse ont fondé une nouvelle association de branche, opérationnelle dès début 2025. Elle doit mettre fin au duopole formé par les deux faîtières santésuisse et curafutura afin de mieux représenter les intérêts communs de la branche.

Les assureurs maladie Assura, Atupri, Concordia, CSS, EGK, Groupe Mutuel, Helsana, KPT, ÖKK, Sanitas, SWICA, Sympany et Visana ont créé une nouvelle association d'assurance maladie qui sera opérationnelle au début 2025, annoncent jeudi la KPT et le Groupe Mutuel dans un communiqué commun. Ceci mettra un terme à leurs affiliations à santésuisse et curafutura.

La nouvelle association vise à créer 'une base, aussi large que solide, pour défendre les intérêts communs', poursuit le communiqué. Par elle, ses membres veulent s'engager 'en faveur d'un système de santé durable, finançable, de grande qualité'.

L'alliance a aussi pour objectif de 'renforcer leur message politique'. Les membres fondateurs représentent plus de 90% des personnes au bénéfice d'une assurance de base en Suisse.

/ATS