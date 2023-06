Les gymnasiens passeront au moins quatre ans sur les bancs d'école

Une maturité gymnasiale devra durer à l'avenir au moins quatre ans. Le Conseil fédéral a adopté mercredi la révision totale des bases légales correspondantes.

La révision actualise trois textes de 1995 régissant la maturité gymnasiale. La Conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique l'a aussi approuvée la semaine dernière. Il s’agit de garantir la qualité de ce diplôme, sa compatibilité dans toute la Suisse ainsi que l’accès sans examen aux hautes écoles universitaires et pédagogiques, relève le gouvernement.

La durée minimale d'une maturité gymnasiale sera de quatre ans pour toutes les filières. Les compétences spécifiques de base et en mathématiques seront renforcées. Le choix des disciplines fondamentales, comme l'économie et le droit ou l'informatique, et des disciplines spécifiques sera étendu. Et les échanges et la mobilité promus. Les critères de réussite restent inchangés.

L'entrée en vigueur est prévue au 1er août 2024.

/ATS