Les habitants autorisés à retourner à Brienz pour deux heures jeudi

Les habitants du petit village de montagne grison de Brienz menacé par un éboulement sont autorisés à retourner dans la localité pour deux heures jeudi. Il ne devra pas y avoir plus de 30 personnes en même temps, pour des raisons de sécurité.

Evacué à mi-mai en raison du fort risque d'éboulement de masses rocheuses qui le surplombent, le village pourra retrouver un peu de vie jeudi, l'espace de deux heures, a annoncé la commune dans son bulletin d'informations mercredi soir.

Les habitants du village - au nombre de 84 - désirant ainsi y retourner brièvement devront préalablement s'annoncer via la ligne d'urgence de la commune. Et pas plus de deux personnes par ménage seront admises. Enfin, les visites devront être confirmées au dernier moment, jeudi matin, et pourront toujours être annulées en cas de danger.

Depuis l'ordre d'évacuation, le déplacement des roches a continué à s'accentuer. La vitesse de mouvement a plus que doublé. Toutefois, elle n'augmente plus de façon exponentielle mais linéaire, précisent les autorités.

La commune a débloqué 200'000 francs pour des mesures d'urgence et le soutien aux habitants. Des dons d'autres communes, d'entreprises, de particuliers ont aussi afflué, en plus de l'appui du canton.

Dans un premier temps, tous les résidents touchés par l'évacuation reçoivent une aide financière directe. Elle est calculée en fonction de la grandeur du ménage.

/ATS