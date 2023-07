Les infections par les tiques à nouveau dans la norme

Les maladies infectieuses causées par les piqûres de tiques sont restées jusqu'à présent contenues en 2023 après des pics ces dernières années. En juin, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) a reçu 43 déclarations de méningo-encéphalite (FSME).

Les déclarations de FSME sont restées dans le cadre des deux dernières années, indique lundi l'OFSP dans son bulletin. Depuis le début de l'année, 108 cas ont été déclarés. Depuis 2000, l'OFSP enregistre entre 24 et 224 cas durant cette période.

La borréliose ou maladie de Lyme n'est pas soumise à déclaration obligatoire. L'OFSP se base donc sur les données des cabinets médicaux, selon lesquelles il y a eu 3396 consultations en lien avec cette maladie depuis le début de l'année. Depuis 2008, entre 2059 et 8839 consultations chez un médecin en raison d’une borréliose ont été enregistrées chaque année durant cette période.

Aucun cas de tularémie n'a été enregistré en juin. Cette maladie est soumise à déclaration obligatoire depuis 2004. L'OFSP fait état de cinq cas depuis le début de l'année. De janvier 2021 à juin 2023, la maladie a été transmise par une piqûre de tique et/ou d'insecte dans 39,8% des cas. Un peu moins d'un tiers des cas (31,3%) sont survenus suite à une exposition à des animaux sauvages, une source d'eau non potable, l'inhalation de poussière ou d'aérosols, notamment dans le milieu agricole. Finalement, le mode d'exposition au pathogène était inconnu dans 28,8% des cas.

Presque toute la Suisse à risque

D'un point de vue épidémiologique, le nombre de cas de méningo-encéphalite se situe dans le cadre des fluctuations habituellement observées chaque année. L'OFSP rappelle toutefois que durant les cinq dernières années, il a enregistré une augmentation de l'incidence annuelle de la FSME, une situation également observée dans plusieurs pays européens et notamment en Allemagne. La Suisse a enregistré un pic de cas en 2020.

Après les pics des années 2018 et 2020, le nombre de cas de borréliose est similaire à celui des années précédentes. Après une tendance à la hausse ces dernières années, le nombre de cas de tularémie dus à une piqûre de tique ou d’insecte est jusqu’à présent nettement plus faible depuis début 2023.

A l'exception de Genève et du Tessin, tous les cantons sont considérés comme une région à risque, rappelle l'OFSP, qui ajoute que la vaccination contre la FSME est recommandée aux adultes et enfants à partir de six ans.

Et de préconiser des mesures pour réduire les risques: préférer les sentiers larges et éviter les contacts avec l’herbe et les buissons, porter des vêtements couvrants, utiliser un répulsif à tiques, examiner corps et vêtements après une balade, extraire rapidement la tique et désinfecter l’endroit de la piqûre et consulter un médecin en cas de symptômes.

/ATS