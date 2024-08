Les nanoplastiques nuisent à la photosynthèse des arbres

Les nanoplastiques stressent les arbres et nuisent à la photosynthèse. Ces particules pénètrent dans la plante par les racines et parviennent jusque dans les feuilles et les aiguilles, selon une expérience menée par des scientifiques zurichois.

Chercheuse à l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ), Denise Mitrano est parvenue avec Arthur Gessler, de l'Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL), à montrer comment les arbres absorbent par leurs racines les nanoplastiques présents dans l'eau.

Les scientifiques ont mené leur étude sur deux espèces d'arbres: l'alisier ou sorbier torminal, un feuillu qui a besoin de beaucoup d'eau, et l'épicéa commun, qui en consomme bien moins, a indiqué jeudi le Fonds national suisse (FNS).

Résultat: les nanoplastiques affectent d'importants processus physiologiques dans les feuilles et les aiguilles. Le rendement de la photosynthèse s'en trouve réduit, selon ces travaux publiés dans la revue Environmental Science Nano.

/ATS