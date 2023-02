Les ossements retrouvés sur un glacier valaisan ont été identifiés

Les ossements humains découverts sur le glacier de Corbassières sur les hauts de la commune de Val de Bagnes en septembre 2022 ont été identifiés: il s'agit d'un Anglais disparu en 1974.

L'homme était alors âgé de 32 ans, précise la police valaisanne jeudi dans un communiqué. Il avait été porté disparu dans le secteur du Grand-Combin le 31 décembre 1974.

Les éléments découverts sur place ont permis d'effectuer des recoupements: 'Nous avons retrouvé une clé de voiture qui, une fois débarrassée de sa rouille, a révélé une marque anglaise, et un abonnement de ski sur lequel était encore visible le nom de la station et l'année de son acquisition, soit 1974', a précisé à Keystone-ATS Stève Léger, porte-parole de la police cantonale.

Des analyses ADN ont été menées. L'identité du disparu a ensuite été confirmée grâce à la collaboration avec les services de police de Grande-Bretagne via Interpol.

Fichier de disparus

C'est la police qui a découvert les ossements l'été dernier. 'En matière de disparition, nous n'abandonnons jamais. Avec la fonte des glaciers et après analyse et recoupements, nous avons établi que nous avions des chances de retrouver une personne à cet endroit', expliquait alors Stève Léger.

Héliportées par l'armée sur le glacier de Corbassière, les forces de l'ordre ont ensuite retrouvé en quelques minutes les ossements. Ceux-ci ont été prélevés et acheminés à la médecine légale laquelle collabore avec l’identité judiciaire de la police cantonale à dessein d’identification.

La police cantonale a un fichier de 300 personnes disparues depuis 1925, dont près de la moitié en montagne. 'Ces dossiers sont constamment analysés', souligne Stève Léger, conscient que, derrière ces disparitions, il y a des familles qui attendent une réponse.

Deux autres squelettes

Les ossements d'un alpiniste allemand avaient été découverts le 26 juillet 2022 par deux alpinistes français sur le glacier du Stockji à Zermatt. Une semaine plus tard, toujours en Valais, un deuxième squelette humain avait été retrouvé sur le glacier Chessjen dans la région de Saas Fee.

La fonte des glaciers provoque de plus en plus régulièrement des rejets de corps de personnes disparues depuis plusieurs dizaines d'années. En juin 2012, le glacier d'Aletsch avait rendu des ossements de trois frères disparus en 1926. En juillet 2017, le glacier de Tsanfleuron avait rendu le couple Dumoulin de Savièse (VS) disparu le 15 août 1942.

