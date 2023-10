Les partis délaissent la presse pour leurs annonces de campagne

Les partis politiques délaissent très largement les journaux pour leur campagne en vue des élections fédérales du 22 octobre. Entre la campagne de 2015 et celle d'aujourd'hui, le nombre d'annonces a chuté de plus de 70%.

Il y a huit ans, l'étude de l'Année politique suisse (APS) de l'Instituit de sciences politiques de l'Université de Berne sur la campagne électorale avait recensé pas moins de 6003 annonces dans 52 publications lors des huit semaines précédant les élections. Cette année, il n'y en a eu, en date du 12 octobre et sur une durée comparable, que 1746, annonce jeudi l'APS.

En 2019, ce nombre s'élevait à 2441. La baisse entre 2019 et 2023 est moins violente que les quatre années précédentes mais demeure très marquée.

L'APS part de l'idée, sans présenter de chiffres, que les partis utilisent toujours plus les réseaux sociaux, en particulier la gauche et les écologistes. Le PLR et l'UDC sont les deux formations restées les plus fidèles aux médias imprimés.

/ATS